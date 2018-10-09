Çamlıca’ya Yenimek ve zabıta noktası

On binlerce vatandaşa meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi, Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarının 16’ıncısını Çamlıca Mahallesi’nde coşkulu bir törenle açtı.Açılışa çok sayıda mahallelinin yanında Yenimahalle Belediye...

On binlerce vatandaşa meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi, Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarının 16’ıncısını Çamlıca Mahallesi’nde coşkulu bir törenle açtı.

Açılışa çok sayıda mahallelinin yanında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

“Yenimahalle başarılarıyla Türkiye’de konuşulmaktadır”

Aynı gün yine Çamlıca’da yapılan zabıta noktasının da açılışını gerçekleştiren Yaşar, “Bugün Çamlıca mahallemizde iki güzel açılış gerçekleştirdik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Belediye olarak sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Yenimahalle, kültür, sanat, spor ve eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle örnek olmuştur. Bugün Yenimahalle başarılarıyla sadece Ankara’da değil Türkiye’de konuşulmaktadır” dedi.

Hedef 25 bin kursiyer

Konuşmasında YENİMEK’in sadece bir kurs merkezi olmadığına da değinen Başkan Yaşar, “YENİMEK sadece bir kurs, bir hobi merkezi değildir. YENİMEK insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiren, birliği beraberliğin ve geleneklerin yaşatılmasını sağlayan bir merkezdir. Hedefimiz bu yıl 25 bin kursiyere ulaşmak” diye konuştu.

Açılışların ardından mahallelilere Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi. Aşurelerini Fethi Yaşar’ın elinden alan vatandaşlar, Yaşar’a teşekkür ederek, bol bol fotoğraf çekildi.