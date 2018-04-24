GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 14:40

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü törenle anıldı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümünde Fransız ve İngiliz Helles anıtlarında tören düzenlendi.Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Fransız Anıtı’nda tören düzenlendi....

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü törenle anıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümünde Fransız ve İngiliz Helles anıtlarında tören düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Fransız Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, diğer ülkelerin büyükelçileri ve askeri erkan katıldı. Fransa Savunma Ataşesi Sens, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman ve diğer ülkelerin büyükelçileri tarafından Fransız Anıtı’na çelenk bırakıldı. Çelenk sunma töreninin ardından program, saygı duruşu ve Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunmasıyla devam etti. Tören, anı defterinin imzalanmasıyla son buldu.

İngiliz Helles Anıtı’nda tören

Fransız Anıtı’ndaki törenin ardından İngiliz Helles Anıtı’nda da tören düzenlendi. Buradaki tören başlangıç konuşması, saygı duruşu ve okunan duaların ardından protokol üyeleri tarafından anıta çelenk bırakılmasıyla son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku