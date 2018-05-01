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01 Mayıs 2018 Salı 16:09

Çanakkale’de 1 Mayıs kutlamaları

Çanakkale’de, yürüyüşle başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda miting ve konserle sona erdi.Salı Pazarı’nda saat 13.00’da bir araya gelen işçiler, yürüyüş düzenledi. KESK ve DİSK’e bağlı...

Çanakkale'de 1 Mayıs kutlamaları
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Çanakkale’de, yürüyüşle başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda miting ve konserle sona erdi.

Salı Pazarı’nda saat 13.00’da bir araya gelen işçiler, yürüyüş düzenledi. KESK ve DİSK’e bağlı sendikalar, sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi partiler ile vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte, işçiler, İnönü Caddesi üzerinden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yürüyüşte, işçiler meydana arama noktalarından geçerek girebildi. Polis ekipleri, 3 girişine kurduğu arama noktalarında meydana girenleri sıkı bir kontrolden geçirdi. Burada yapılan konuşmaların ardından İlkay Akkaya’nın konseri ile sona erdi. Grup, İşçi Bayramını halaylar çekerek kutladı. 1 Mayıs kutlamaları olaysız şekilde sona erdi.
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