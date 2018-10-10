Çanakkale’de deprem konutlarının hak sahipleri kura ile belirlendi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem felaketini sonucu evleri hasar gören depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor. Evleri yıkılan depremzedeler için ilk etapta yapılan 116 konutun hak sahiplerini belirlemek için Yukarıköy köyünde, köy meydanında kura çekti.

Ayvacık ilçesi ve köylerinde, 6 Şubat 2017 tarihinde 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede 36 yerleşim yerinde 1071 konut, 134 ahır ve 10 işyerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Bölgede depremden etkilenen 3 bin 450 vatandaş, kurulan 1052 yaşam konteynırına yerleştirildi. Ardından da evleri ağır hasar gören ve başvuruda bulunan depremzedeler için AFAD Başkanlığı tarafından ihale edilen konutlar, TOKİ tarafından yapılmaya başlandı. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Yukarıköy köyünde 116 konutun hak sahiplerini belirlemek için köy meydanında noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Yukarıköy’deki kura çekiminin ardından ise Gülpınar Kızılkeçili mahallesinde de 16 konut için kura çekimi gerçekleştirilip, Ayvacık’ın Çamkalabak köyünde ise yapımı tamamlanan 73 konut için noter huzurunda kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Ayvacık’ta yapımı tamamlanan deprem konutları hakkında Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bugün Ayvacık’ın Yukarköy köyünde 116 adet, Gülpınar Kızılkeçili mahallesinde 16 adet ve yarın da Çamkalabak ve mahallelerinde de 73 olmak üzere toplam 205 adet konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerini belirliyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlk etapta tamamlanan 205 konutun hangi evin kime ait olacağını bu bura belirleyeceğiz. İkinci etapta ise 334 konut hak sahiplerini belirleyip, vatandaşlarımızı yeni konutlarına kavuşturacağız” dedi.

Kura çekimine katılan Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin de burada yaşayan vatandaşların zor süreçlerden geçtiğine işaret ederek, “Buradaki vatandaşlarımız zor süreçlerden geçtiler. Devletimiz ilk günden bu yana depremzedelerimizin hep yanında oldu. Her şart ve durumda onlarla biz de beraberlik. Şimdi artık bu günler geride kaldı. Deprem konutlarımız tamamlanıyor. Depremzedelerimiz evlerine kavuşuyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Düzenlenen kura çekimine Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik de katıldı.