Çanakkale’de destan yazan 57. Alay için 102 metrelik bayrakla Vefa Yürüyüşü yapıldı

Çanakkale’de 57. Alay’ın gösterdiği kahramanlıklar, Trabzon’da düzenlenen yürüyüşle anıldı.Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü anısına 102 metrelik Türk bayrağı ve belediyenin bando ekibi ile birlikte yapılan yürüyüşe ilgi...

Çanakkale’de 57. Alay’ın gösterdiği kahramanlıklar, Trabzon’da düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü anısına 102 metrelik Türk bayrağı ve belediyenin bando ekibi ile birlikte yapılan yürüyüşe ilgi büyük oldu.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" öncesinde Gülbaharhatun Camisi’nde vatandaşlar ve öğrenciler birlikte sabah namazı kıldı, dua etti. Namazın ardından cami bahçesinde toplanan kalabalığa, Gençlik Merkezince çorba ikram edildi. Anma etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının öncülüğünde askerler ve öğrencilerin taşıdığı 102 metre uzunluğundaki bayrakla Atapark’tan İskenderpaşa Camisi’ne yürüyüş gerçekleştirildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından cami önünde şehitler için okundu.

Yürüyüşe katılan Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Çanakkale ruhunu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade ederken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, “Bu cennet vatanın ve bu aziz millet uğruna herkes şehit olmaya hazır. Dün Çanakkale’de, bugün Afrin’de” diye konuştu.