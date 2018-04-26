Çanakkale’de ’Şehrin Işıkları’ sergilendi

Ulusal çapta düzenlenen ’Şehrin Işıkları Yarışması’nda dereceye giren eserler sergilenmeye devam ediyor. Işığın hayata yansıyan dünyasını anlatan sergi, 25-30 Nisan tarihlerinde 17 Burda AVM’de Çanakkaleli sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren enerji sektörünün öncü şirketlerinden Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından düzenlenen ‘Şehrin Işıkları’ Fotoğraf Sergisi Çanakkale 17 Burda AVM’de açıldı. Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce’nin katıldığı sergiye sanatseverler ilgi gösterdi. Sergi, 25-30 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık tutulacak.

Ulusal çapta büyük ilgi görüyor

UEDAŞ tarafından ulusal çapta düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından yarışmacıların katıldığı ‘gece ve ışık’ temalı ‘Şehrin Işıkları’ yarışmasına 17 Temmuz- 1 Eylül 2017 tarihleri arasında 3 bin 821 başvuru geldi. Amatör veya profesyonel olarak fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışmanın geçtiğimiz yıl 5’incisi gerçekleştirildi. İştirak sayısında her geçen gün artış yaşanan yarışmada dereceye giren fotoğraflar Türkiye’nin çeşitli illerinde sergileniyor.

Sergilerin tamamlanmasının ardından fotoğraf satışından elde edilecek gelir, kimsesiz çocuklara bağışlanacak.