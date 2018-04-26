Çanakkale’nin insan dostu martıları

Çanakkale-Eceabat seferlerini gerçekleştiren vapurlara eşlik eden martılar, vatandaşlara yoldaşlık ediyor.Her gün Çanakkale’den Eceabat’a saat başı kalkan vapurlara eşlik eden martılar, bu kısa süreli mesafede yolculara adeta dostluk ediyor....

Çanakkale-Eceabat seferlerini gerçekleştiren vapurlara eşlik eden martılar, vatandaşlara yoldaşlık ediyor.

Her gün Çanakkale’den Eceabat’a saat başı kalkan vapurlara eşlik eden martılar, bu kısa süreli mesafede yolculara adeta dostluk ediyor. Yolcular tarafından atılan simit ve yiyecekleri kapmak için yarışan ‘denizin sokak çocukları’ gökyüzünün maviliğinde süzülürken, muazzam görüntüler oluşturuyor. Vapur etrafında attıkları sortilerle denizden aldıkları parıltıları her doğan günde insanlara yansıtıyorlar. Vatandaşların ellerinden yiyecek kapan martılar, yüzlerde gülümsemeye sebep oluyor.