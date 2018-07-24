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24 Temmuz 2018 Salı 18:43

Çankırı’da fırtına ağaçları kökünden söktü

Çankırı’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü.Çankırı’da etkili olan fırtınada bazı binaların çatıları, balkon camları ve iş yeri tentelerinin kırılması korku ve paniğe neden oldu. Şehir merkezinde...

Çankırı'da fırtına ağaçları kökünden söktü
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Çankırı’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü.

Çankırı’da etkili olan fırtınada bazı binaların çatıları, balkon camları ve iş yeri tentelerinin kırılması korku ve paniğe neden oldu. Şehir merkezinde ağaçlar kökünden sökülürken, bazı ağaçların da dalları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
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