Çankırı’da tellere takılan leylek kurtarıldı

Yapılan ilk müdahale sonrasında leylekte herhangi bir yara olmadığı belirlendi. Leyleğin yuvası temizlenerek tekrardan yuvasına bırakıldı.

Çankırı merkeze bağlı Esentepe Mahallesi’nde elektrik direği üzerine yuva yapan leylek tellere takıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, leyleğin ayağına dolanan ipler açarak hayvanı kurtardı. Kurtarma operasyonu sonrasında leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri gözetiminde bakımı ve kontrolleri gerçekleştirildi.

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