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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:20

Çankırı’da tepki gören cam platform değiştiriliyor

Çankırı Belediyesi tarafından İstasyon Kavşağı’nda Şehitler Anıtı ile Tren Kütüphane arkasında yapımı devam eden İstiklal Yolu Parkı’nda yer alan geometrik şeklin vatandaşlar üzerinde farklı algı oluşturması nedeniyle değiştirilmeye başlandı.

Çankırı'da tepki gören cam platform değiştiriliyor
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Çankırı Belediyesi tarafından İstasyon Kavşağı’nda Şehitler Anıtı ile Tren Kütüphane arkasında yapımı devam eden İstiklal Yolu Parkı’nda yer alan geometrik şeklin vatandaşlar üzerinde farklı algı oluşturması nedeniyle değiştirilmeye başlandı.

2017 yılı Temmuz ayında ilk kazma vurulan, tamamlandığında Çankırı’nın en güzel parklarından birisi olacak olan İstiklal Yolu Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Park içinde tarihi eser bir kağnının sergileneceği cam platformun şeklinin farklı algılanması sonucu sosyal medyada vatandaşlardan aldı. Oluşan tepkiler sonucunda yeni Belediye Başkanı Hüseyin Boz tarafından verilen talimat üzerine cam platformun şeklinde değişiklik yapılıyor.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli Mücadelemizin simgelerinden olan ve Çankırımızın turizmine ve tanıtımına önemli katkıları olacak olan İstiklal Yolu Parkımızın yapımı aşaması henüz tamamlanmamış henüz devam etmektedir. İnşallah 1 2 ay içerisinde burası Çankırı halkına en güzel şekilde sunulacaktır. Tabii bu park yapılırken Milli Mücadelemizin simgelerinden olan kağnımızın sergilenmesi için bir geometrik şekil oluşturulmuş, bu şekilde vatandaşlarımız tarafından farklı algılandığı için olayın ilk dakikaları be saniyeleri itibari ile hemen müdahale ettik. Vatandaşlarımızın tepkilerini dikkate alarak o şeklin kaldırılması için gerekli çalışmaları başlattık. Halkımız rahat olsun. Anadolu’nun en güzel şehirlerinden olan Çankırımızda böyle bir simgenin geometrik şeklin olmayacağını ben buradan belediye başkanı olarak ifade ediyorum. Bu çizimdeki arkadaşımızın düşüncesi de asla ve asla böyle değil. Kağnıyı daha güzel sergilemek için böyle bir şekil oluşturmuş. Bu şekilde farklı algılandığı için bu şeklide ortadan kaldırıyoruz. Ben duyarlılıkları için bütün kamuoyumuza teşekkür ediyorum" dedi.
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