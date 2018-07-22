Çarptığı köpeğe yardım etmek isteyen genç asteğmene hüzünlü veda

Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkan Yardımcısı ve Ağrı Dernekler Birliği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Özkan, asteğmen olarak vatani görevini yaptığı Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını...

Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkan Yardımcısı ve Ağrı Dernekler Birliği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Özkan, asteğmen olarak vatani görevini yaptığı Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, memleketi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Altınova’da Hacı Bayram Veli Camii’ne getirilen Özkan’ın cenazesi burada kılınan namazın ardından Altınova Kabristanı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazını Ayvalık Müftü Vekili Vaiz İzzet Altıntaş kıldırırken, cenaze töreninde; Balıkesir İl Alay Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Yüksel Şener, Ayvalık Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Fatih Özen, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları; Gökay Bacan, İbrahim Mühürdaroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Altınova’nın eski Belediye Başkanı Asım Sürer, Küçükköy’ün eski Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra binlerce vatandaş hazır bulundu. Belediye Başkanlarından Mesut Ergin ve Asım Sürer yanı sıra kalabalık vatandaş topluluğu katılımıyla cenaze namazını Ayvalık Vaizi İzzet Altıntaş kıldırdı. Daha sonra omuzlarda cenaze aracına alınan Umur Özkan Altınova kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çarptığı köpeğe yardım etmek isterken ölmüştü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde otomobiliyle çarptığı köpeği yol kenarına çekip, hayvana yardımcı olmak isteyen Özkan’a aynı istikamette seyir halinde olan Erdoğan Ç. yönetimindeki 06 SGU 41 plakalı araç çarpmıştı. Ankara 11. Ana İkmal Komutanlığında Asteğmen olarak görev yapan Umut Özkan, kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı kazada Umut Özkan’a çarpan sürücü Erdoğan Ç. ile aynı araçtaki Ersin Erhan Y. ise yaralanmıştı.