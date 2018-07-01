Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde sandaldan atlayarak İznik Gölü’ne yüzmek için girerek hayatını kaybeden Emirhan Beyazıt’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde İznik Gölü’nde boğularak hayatını kaybeden Emirhan Beyazıt’ın Orhangazi’deki evini ziyaret ederek baba Mehmet Beyazıt ve annesi Nurdan Beyazıt’a taziye ziyaretinde bulundu.
Çavuşoğlu’ndan gölde boğulan gencin ailesine ziyaret
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde sandaldan atlayarak İznik Gölü’ne yüzmek için girerek hayatını kaybeden Emirhan Beyazıt’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz...