Çavuşoğlu’ndan gölde boğulan gencin ailesine ziyaret

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde İznik Gölü’nde boğularak hayatını kaybeden Emirhan Beyazıt’ın Orhangazi’deki evini ziyaret ederek baba Mehmet Beyazıt ve annesi Nurdan Beyazıt’a taziye ziyaretinde bulundu.

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