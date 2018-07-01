GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 23:37

Çavuşoğlu’ndan gölde boğulan gencin ailesine ziyaret

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde sandaldan atlayarak İznik Gölü’ne yüzmek için girerek hayatını kaybeden Emirhan Beyazıt’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz...

Çavuşoğlu'ndan gölde boğulan gencin ailesine ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde sandaldan atlayarak İznik Gölü’ne yüzmek için girerek hayatını kaybeden Emirhan Beyazıt’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde İznik Gölü’nde boğularak hayatını kaybeden Emirhan Beyazıt’ın Orhangazi’deki evini ziyaret ederek baba Mehmet Beyazıt ve annesi Nurdan Beyazıt’a taziye ziyaretinde bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku