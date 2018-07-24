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24 Temmuz 2018 Salı 12:18

Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, son yılların en büyük yangınıyla karşı karşıya kalan Yunanistan’a başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a başsağlığı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, son yılların en büyük yangınıyla karşı karşıya kalan Yunanistan’a başsağlığı diledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kıbrıs’ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, 50 kişinin hayatını kaybettiği ve henüz kontrol altına alınamamış Atina yangını dolayısıyla Yunanistan’a başsağlığı diledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ı arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Yardım yapabileceğimizi kendisine söyledik, hazır olduğumuzu söyledik. Kendisi ilgili Bakanla da görüşerek şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti. Zaten yağmurun da başlayacağını söyledi. Biz yine de kendisine söyledik, hazırız. Şu anda yangın söndürme uçaklarımız ve helikopterlerimiz ihtiyaç halinde hazırdır" ifadelerini kullandı.
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