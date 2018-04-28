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28 Nisan 2018 Cumartesi 19:01

ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu görevinden istifa etti

24 Haziran seçimleri öncesinde bürokrat istifalarına bir yenisi eklenirken, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu da istifasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sundu.

ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu görevinden istifa etti
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24 Haziran seçimleri öncesinde bürokrat istifalarına bir yenisi eklenirken, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu da istifasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sundu.

Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi ile gerçekleştiği öğrenildi.

1994 ve 1999 seçimlerinde 2 dönem Ardeşen Belediye Başkanlığı yapan Sütlüoğlu, 22. Dönem AK Parti Rize Milletvekilliği ve 58. Hükümet’te Çevre Bakanlığı yapmıştı. Sütlüoğlu, Nisan 2011 tarihinden bugüne ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.
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