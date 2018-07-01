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01 Temmuz 2018 Pazar 09:40

Çekmecede unuttuğu 20 bin YTL’yi 12 yıl sonra buldu

Bursa’da bir iş adamı, 2006 yılında çekmecede unuttuğu 20 bin YTL’yi 12 yıl sonra bulmanın buruk mutluluğunu yaşadı. Parayı çekmecedeki dosyaların altında bulan iş adamının eşi, tedavülden kalkan 100 YTL’lik banknotları Merkez Bankasından...

Çekmecede unuttuğu 20 bin YTL'yi 12 yıl sonra buldu
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Bursa’da bir iş adamı, 2006 yılında çekmecede unuttuğu 20 bin YTL’yi 12 yıl sonra bulmanın buruk mutluluğunu yaşadı. Parayı çekmecedeki dosyaların altında bulan iş adamının eşi, tedavülden kalkan 100 YTL’lik banknotları Merkez Bankasından değiştirdi.

Akıllara durgunluk veren olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamı, 2006 yılında ticari faaliyetinden ötürü kazandığı 100 YTL’lik banknotlardan oluşan 20 bin lirayı masasının çekmecesine koydu. İşlere dalan iş adamı, bir projeye dair dosyayı da paranın üzerine koydu. Mesai sonrası 20 bin lirayı arayan iş adamı, büyük şok yaşadı. Tüm aramalarına rağmen parayı bulamayan iş adamı ümidini kesti. Kocasının dalgınlığından şikayet eden iş adamının eşi ise aradan yıllar geçmesine rağmen kayıp paranın peşini hiç bırakmadı. Geçen günlerde kocasının şirket merkezine giden kadın, çekmecedeki dosyaları kaldırınca 20 bin YTL’yi buldu. Buruk bir sevinç yaşayan kadın, kocasına tepki gösterdi.

"Zararımız 100 bin TL, bir daha yaparsa kafasını odunla kırarım"

Tedavülden kalkan parayı bulmanın şaşkınlığını yaşayan kadın, Merkez Bankası Bursa Şubesinin yolunu tuttu. Parayı gişelerden TL ile değiştiren kadın, fotoğraf alınmasına izin vermediği İHA muhabirine yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Halen yaşadıklarımıza inanamıyorum. Günlerce o parayı aradı, bulamadı. Yine ben buldum. Ama parayı kaybettiğimizdeki altın kuruna baktım. Altına çevirmiş olsaydık bugün 120 bin TL ediyordu. Ama parayı 20 bin TL ile değiştirdim. ’Bir daha yaparsan kafana odunla vururum’ dedim."

Öte yandan Merkez Bankası yetkilileri, 1 Ocak 2010’da tedavülden kalkan YTL banknotlarının 31 Aralık 2019’a kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası gişelerinden değiştirileceğini bildirdi.
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