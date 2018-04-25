Çekmeköy’de Ordu Mesudiye Üçyollular mülk alımı için gerekli parayı topladı

Çekmeköy’de mülk alım programı yaparak ’Bir Tuğlada Sen Koy’ sloganıyla bir araya gelen Ordu Mesudiye Üçyollular amacına ulaştı. Büyük bir yardım seferberliğinin olduğu gecede mülk alımı için gerekli para toplandı.Çekmeköy’de...

Çekmeköy’de mülk alım programı yaparak ’Bir Tuğlada Sen Koy’ sloganıyla bir araya gelen Ordu Mesudiye Üçyollular amacına ulaştı. Büyük bir yardım seferberliğinin olduğu gecede mülk alımı için gerekli para toplandı.

Çekmeköy’de mülk alımı için kurulan tertip komitesinin organize ettiği ’Bir Tuğlada Sen Koy’ sloganı ile bir araya gelen Ordu Mesudiye Üçyolluların da artık Çekmeköy’de bir mülkleri oldu. Ordulu hemşehri derneklerinin yoğun olduğu Çekmeköy’de Ordu Mesudiye Üçyol Dernek mülkü için Ordulular Çekmeköy’de bir araya geldi. Programa Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Epli, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Çekmeköy Ordulular Dernek Başkanı Metin Çoban, Çekmeköy Ak Parti İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy İYİ Parti İlçe Başkanı Dilaver Koç, 2014 yerel seçimlerinde Çekmeköy CHP’den belediye başkan adayı olan Seyfettin Yıldırım, Üçyol Muhtarı Yakup Erdem, Üçyol Dernek Başkanı Halit Celep ve bir çok seçkin konuk katıldı.

Sedat Erdem: "Allah birlik beraberliğimizi daim etsin"

Çekmeköy’de mülk alımı için kurulan tertip komitesine geçici olarak başkanlık yapan Sedat Erdem, “Çekmeköy’de benimde doğup büyüdüğüm köyüm Üçyollu, hemşehrilerimin bu tarafta bir yer alımı ile ilgili yoğun istekleri bizi mülk alımı için bir araya getirdi. Yapmış olduğumuz hemşehrilerimiz ile toplantı neticesinde vakti olan değerli hemşehrilerimiz, muhtarımız ve derneğimiz üyelerininde içinde olduğu bir komite kurarak mülkümüzü almak için kolları sıvadık. İlk olarak anlaşmayı yaptık. İş adamlarımız başta olmak üzere değerli Üçyollu hemşehrilerimizden bağış olarak yerimizin parasını topladık. Destek olan herkesten Alla razı olsun. Mevlam birliğimizi daim etsin. Bu yer Mesudiye Üçyol için alınmış olabilir ama Aybastı, Fatsa, Akkuş, Ünye gibi bir çok hemşehrimiz bizleri yalnız bırakmadı. Hemşehrilerim adına çok teşekkür ederim. Asıl burada bir teşekkürde değerli tertip komitemizde bizlerle gece gündüz çalışan değerli komitedeki arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Allah samimi ve içten dualarla çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri mahçup etmesin" ifadelerinde bulundu.

Yücel Yalçınkaya: "Biz her zaman gerekeni yaparız"

Çekmeköy Ordulular Derneği Kurucu Başkanı aynı zamanda Çekmeköy Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Yücel Yalçınkaya, "Biz et tırnak gibiyiz. Ben aynı zamanda Mesudiye’den evliyim. Sedat Erdem kardeşimize bu anlamda çok teşekkür ederim. Bu işler lafla olmuyor yapmakla oluyor. Üçyollu hemşerilerimizin gönlü zengin insanlardır. Bu anlamda gerekeni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ahmet Epli: "Çok güzel bir tablo"

Çekmeköy Bediye Başkan Yardımcısı Ahmet Epli: "Çok güzel bir tablo. Ordu Mesudiye Üçyollu hemşehrilerimizin bu anlamlı gecesinde bir olmaktan dolayı şeref duyduğumu belirtmek isterim. Bir karınca misali üzerimize düşen her ne varsa gerek şahsım, gerekse Çekmeköy Belediye Başkanım Ahmet Poyraz olarak her zaman yanındayız. Allah birlikteliğinizi daim etsin. Böyle güzel çalışmalar da örnek olsun. Değerli Sedat Erdem başkana kurulan komiteye başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Seyfettin Yıldırım: "Bu tarz gecelerde siyasi konuşmaya gerek yok"

Çekmeköy’de CHP’den 2014 yılı seçimlerinde belediye başkan adayı olan Seyfettin Yıldırım’da konuşmasında, "Bu tarz birlik ve beraberlik gecelerinde siyasetten uzak samimi konuşmak gerek. Bende Mesudiyeli bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayım" diye konuştu.

"Üçyol’da güzel çalışmalar oluyor"

Üçyol Muhtarı Yakup Erdem ve Üçyol Dernek Başkanı Halit Celep, tertip komitesine teşekkür ederek "Üçyol birlikte daha güçlü. Güce destek olmak için bizimde yapacağımız her ne var ise yapmaya hazırız. Böyle güzel bir tabloyu Üçyol halkımız hak ediyor" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.