Çelik’i bulan bin liranın sahibi olacak

Eskişehir’de yaklaşık 10 gün önce kaybolan sara hastası Çelik isimli köpeği bulan bin liranın sahibi olacak.

Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden İlker Özcan, 2 aylık yavruyken aldığı ve 8 yıldır baktığı can dostu Çelik’i isimli köpeğini çaldırdı. Evin bahçesine giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce götürülen Çelik isimli Sibirya kurdu, aynı zamanda sara hastalığı ile mücadele ediyordu. Can dostu kriz geçirirken bahçedeki ağaçlara ve duvarlara çarpmasın diye engeller koyan İlker Özcan, Çelik’in ilaç aldığını ve düzenli beslenmesinin gerektiğini anlattı. Hırsızlara seslenerek can dostunun geri getirilmesini isteyen Özcan, Çelik’i bulan kişilere de bin lira hediye edeceğini kaydetti.

"Bulunabileceğine dair umudumuz var"

Köpeğin bulunması halinde şikayetlerden vazgeçeceğini ve bin lirayı bulan kişiye hediye edeceğini anlatan İlker Özcan, "Aşağı-yukarı 10 gün önce kızımızı çaldılar. O gün bu gündür bütün aile olarak; annem, babam ki 55-60 yaşında insanlar yas içerisindeler. Çok büyük üzüntü içerisindeler. Çünkü onlar torun gibi görüyorlardı, torunları gibi seviyorlardı. Aramaya devam ediyoruz hala. Mümkün olduğunda duyurmaya, yaymaya çalışıyoruz. Sağ olsun insanlarda ilgili ve ihbarlar geliyor. Benzer hayvanlar, benzemeyen hayvanlar çıkıyor ama insanlar ilgili. Bulunabileceğine dair umudumuz var" dedi.

"Biz burada ona özel şartlarda bakıyoruz"

Çelik’in sara hastalığı ile mücadele ettiğine değinen Özcan, "Bin lira para ödülü koyduk. Sembolik ama, uğraşacak insanın emeğine değsin. Ya da biri çaldıysa geri getirmesi için motive olsun. Hayvan hasta olduğundan satması pek mümkün değil. Bakması da çok zor. Bakabileceğini hiç zannetmiyoruz. Dişiydi ve üretme amacıyla aldıysa da, doğum süresince yavruları taşıyabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hastalıklar çok ağır geçiyor ve kesin düşürecektir yavruları. Ne satılabilir ne üretimde kullanılabilir. Annemler torunu gibi seviyordu. Alan arkadaş bunu görüyorsa lütfen geri getirsin. Biz burada ona özel şartlarda bakıyoruz. Sabah-akşam ilaç içmesi gerekiyor, gün içerisinde şekeri düşmesin diye ara ara yemek yemesi gerekiyor. Mühim olan kızımızı bulmamız. Getirirlerse tabi ki şikayetleri de geri alırız. Açıkçası mutlu oluruz" diye konuştu.

"Gören, duyan ve iade etmek isteyen sosyal medyadan iletişime geçebilir"

Çelik’in diğer Sibirya kurtlarından nasıl ayırt edileceğini de açıklayan İlker Özcan, "Çelik_sibirya’ instagram hesabını kızımızın bulunması için açtık. Gören, duyan ve iade etmek isteyen buradan iletişime geçebilir. Sara krizlerinden dolayı kafasını duvarlara çarpıyordu. Gözlerinin etrafında yaralar oluştu. Süngerleri onu engellemek için yaptık ama şu anda gözünün çevresindeki tüylerinde dökülme var. Yaralar ya da çapak oluşuyordu. Şu an 10 gün oldu ve yaraların geçmiş olması pek mümkün değil. Göz çevresinde tüy dökülmesi ve yaralar mevcut. Birde şiddetli krizler sırasında dişleri kırıldı. Köpek dişleri uçlarından kırık. Oradan da ayırt edilebilir" şeklinde konuştu.