İstanbul Çengelköy’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yolları su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağış İstanbul’da başladı. Çengelköy’de şiddetli yağış nedeniyle yolları su bastı. Sürücüler yağmur suları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Çengelköy’de şiddetli yağış etkili oldu, yolları su bastı
İstanbul Çengelköy’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yolları su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı.