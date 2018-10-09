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09 Ekim 2018 Salı 09:33

Cep Televizyonu’na ödül

Mersin Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Kızkalesi Medya Ödülleri programında Kültür-Sanat dalında En İyi Yerel Televizyon Programı Ödülü "Kültür Köprüsü" programıyla Ömer Aydoğdu’ya verildi.Mersin Erdemli Belediyesi’nin...

Cep Televizyonu'na ödül
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Mersin Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Kızkalesi Medya Ödülleri programında Kültür-Sanat dalında En İyi Yerel Televizyon Programı Ödülü "Kültür Köprüsü" programıyla Ömer Aydoğdu’ya verildi.

Mersin Erdemli Belediyesi’nin düzenlediği Kızkalesi Medya Ödülleri Yarışması’nda, Kültür-Sanat dalında Yılın En İyi Yerel Televizyon Programı Ödülü, Bursa merkezli sosyal medya televizyonu Cep TV’ye verildi. Sosyal medya televizyonları içinde yüksek izlenirlik oranına sahip olan Cep TV’deki "Kültür Köprüsü" adlı program ve yapımcısı Ömer Aydoğdu ödülünü, Erdemli Liparis Otel’de 6 Ekim Cumartesi Günü düzenlenen görkemli bir törenle aldı.

Ömer Aydoğdu aldığı ödülle ilgili olarak yaptığı açıklamada; yıllardır Türk kültürüne ve Anadolu kültürüne verdiği desteklerden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür ederken, "Benim için büyük anlam ifade eden bu ödülü, Kars’ın Çıldır Gölü’nde buzu kırarak 3 ay hayatını devam ettiren ve kara kışı atlatan Hüseyin Amca’ya ve Srebrenitsa’daki Sırp katliamından kaçarken 250 kişiyle çıktığı yolda hayatta kalan tek kişi olan ve yaşamını hala Srebrenitsa’da sürdüren Ramiz Aga adına alıyorum" dedi.

Aydoğdu sözlerine, "Bu ödül sadece bize değil bütün Bursa’ya verilmiş bir ödüldür ve bir sosyal medya televizyonu olarak ödül almaktan çok mutluluk duyuyorum" diyerek devam ederken, ödülün kendisini daha fazla çalışmaya ve daha fazla üretmeye yönlendirdiğini vurguladı.

Aydoğdu şunları söyledi. "Önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız ve daha çok program ve belgeselle izleyicilerim izin karşısına çıkacağız. Çünkü önemli olan yarışmayı kazanmak değil, yüzlerce kişinin başvurduğu yerde şehrinizi ve şirketinizi temsil etmektir. Bu anlamda Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya, yarışmanın seçici kuruluna ve tekrar Kültür Köprüsü projesine verdiği desteklerden dolayı Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür ederim."

TRT Ana haber spikerlerinden Zafer Kiraz ve TRT Spor Spikerlerinden Erdoğan Arıkan’ın onur konuğu olarak davetli olduğu törende, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, Genel Başkanvekili Yüksel Baysal da yer aldı. Programda Almanya Belçika, Azerbaycan, Fransa, Bosna Hersek, Kırgızistan’dan ve Türkiye’nin pek çok kendinden gelen medya mensupları da hazır bulundu.
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