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16 Ekim 2018 Salı 12:57

Çerkezköy TSO’dan öğrencilere yardım

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, görev sınırları içerisindeki ilçelerde bulunan ilk ve orta öğretim öğrencilerine kışlık bot ve mont yardımında bulundu.Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sebebiyle...

Çerkezköy TSO'dan öğrencilere yardım
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, görev sınırları içerisindeki ilçelerde bulunan ilk ve orta öğretim öğrencilerine kışlık bot ve mont yardımında bulundu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sebebiyle görev sınırları Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerindeki ilk ve orta öğretim dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere 800 bot ile 800 mont yardımında bulundu.

Çerkezköy TSO’dan yapılan açıklamada, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak çocuklarımızın, bizim geleceğimiz olduklarının farkındayız. Onlara yapılacak en küçük yatırım bile, hepimizin geleceğinin iyi yönde şekillenmesine yapılan yatırım anlamını taşıyor. Bu sebeple çocuklarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtir, hediyelerimizi güzel günlerde kullanmalarını dileriz" ifadesi kullanıldı.
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