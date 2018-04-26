Çernobil’de yaşayan 4 kişiden 1’i tiroid kanseri

Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı son araştırmaya göre, Ukrayna’nın Kiev kentine bağlı Çernobil yakınlarında yaşayan 4 kişiden 1’i tiroid kanseri.

Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı son araştırmaya göre, Ukrayna’nın Kiev kentine bağlı Çernobil yakınlarında yaşayan 4 kişiden 1’i tiroid kanseri.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilimsel Atomik Radyasyon Etkileri Komitesi (UNSCEAR) tarafından yapılan son araştırmaya göre, 1986’da Çernobil faciası yaşandığında bölgede yaşayan 18 yaşın altındaki insanların arasında 1991’den 2015’e kadar kayıtlı tiroid kanseri vakasının 20 bin civarında olduğu belirtildi.

UNSCEAR Başkanı Hans Vanmarcke, “Çernobil kazasından sonra tiroid kanseri önemli bir sorundur ve uzun vadeli sonuçları daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

Ukrayna’nın Kiev kentine bağlı Çernobil’deki nükleer santralde 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen patlama, Ukrayna ve Rusya üzerinde radyoaktif bir bulut yaymıştı. Bu alanlarda yaklaşık 8,4 milyon insan radyasyona maruz kalmıştı. O zaman bölgeden yaklaşık 116 bin kişi tahliye edilmişti. Daha sonraki yıllarda ise bölgeden 230 bin kişi tahliye edildi.

Aralık 2016’da BM Genel Kurulu, 26 Nisan tarihini Uluslararası Çernobil Afet Anma Günü olarak belirleyen bir kararı kabul etti.