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22 Temmuz 2018 Pazar 12:48

Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı

Son günlerde doktora şiddet olaylarının artması üzerine, İzmirli Cerrah Prof. Dr. Osman Nuri Dilek’in ameliyat sonrası ellerinin görüntüsünü paylaşması sosyal medyayı salladı.

Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı
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Son günlerde doktora şiddet olaylarının artması üzerine, İzmirli Cerrah Prof. Dr. Osman Nuri Dilek’in ameliyat sonrası ellerinin görüntüsünü paylaşması sosyal medyayı salladı.

Son zamanlarda doktora şiddet olaylarının artması üzerine, İzmirli cerrahın paylaşımı yürekleri burktu. Ameliyattan çıkan ve elleri buruş buruş olan cerrah, doktorları darp olaylarına dikkat çekti. Ellerinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan cerrah, doktorlarla ilgili bir mesaj da yayımladı. Cerrah Dilek’in bu paylaşımı kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşılarak, sosyal medyayı salladı.

"Dillerde kafaya inen kaldırım taşı, gönüller kırık"

İzmirli cerrah, ellerini buruşmuş haldeyken paylaştığı fotoğrafına şu mesajları yazdı:

“Bugün; 6 saatlik bir Whipple ameliyatı (Pankreas tümörü ameliyatı) sonrası ellerimin hali ve terler. Diğer yerleri siz tahmin edin. Ameliyat ekibindeki herkes aynı durumda. Dillerde kafaya inen kaldırım taşı. Gönüller kırık.”
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