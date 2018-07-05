GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:30

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden “İmar Barışı” açıklaması

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “İmar Barışı”ndan yararlanmak için son başvuru tarihinin 31 Ekim, son ödeme tarihinin ise 31 Aralık 2018 olduğunu açıkladı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “İmar Barışı” hakkında açıklamada...

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden 'İmar Barışı” açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “İmar Barışı”ndan yararlanmak için son başvuru tarihinin 31 Ekim, son ödeme tarihinin ise 31 Aralık 2018 olduğunu açıkladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “İmar Barışı” hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İmar Barışı olarak bilinen Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici eklenen 16. madde olup, 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İmar Barışı kapsamındaki uygulamalar ise 06 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ doğrultusunda yürütülmektedir. Buna göre; 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıların e-devlet sistemi üzerinden bizzat sahibi vatandaşlar tarafından yapılmasına dönük oluşturulan yapı kayıt sistemi, 08 Haziran 2018 tarihinden itibaren bakanlığımızca e-devlet sistemi üzerinden kullanıma açılmış ve bu sistem üzerinden başvurular vatandaşlarımızca bizzat yapılmaya başlanmıştır. Aynı gün eş zamanlı olarak ilimiz merkezinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla yedi adet Barış Masaları oluşturulmuş, başvuru yapmak isteyen vatandaşlara bilgilendirme yapılmaya başlanmıştır. İlçelerde ise Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından oluşturulan barış masaları yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bunun dışında oluşan ihtiyaca göre tüm birimlerimiz ve idarecilerimiz de bilgilendirme yapmaktadır. Başvuru esnasında e-devlet kapısına şifre girişi, işlem onayı ve e-devlet kapısından güvenli çıkışın doğrudan vatandaş tarafından sağlanmakta olup, yapı kayıt formunun doldurulması esnasında, vatandaşın talep etmesi halinde, bilgi girişi görevli personel tarafından da yapılmaktadır. Bu konuda günlük olarak ortalama 450 civarında vatandaşımıza hizmet verilmiştir. İlimizdeki vatandaşların bu kanundan azami yararlanmasını ve doğru yönlenmesini sağlamak amacıyla tüm ilçelerin mahalle muhtarlarına ve ilgili birimlere, bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Kanundan yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Ekim 2018 olup, son ödeme tarihi 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde ve kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar hariç tüm imar mevzuatına aykırı yapılmış olan yapı sahipleri imar barışı kanunundan yararlanabilecektir.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku