Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:57

Ceylanpınar’da Kız Kuran Kursu Dualarla Açıldı

Ceylanpınar ilçe merkezinde yeşilkubbe cami kız kuran kursu dualarla açıldı.Ceylanpınar’ın tanınmış alimlerinden Şeyh Seyda Muhammed Ali Arslan’ın öncülüğünde yapımı tamamlanan kız kuran kursunun açılışı yapılan dualar ve kesilen...

Ceylanpınar'da Kız Kuran Kursu Dualarla Açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Ceylanpınar ilçe merkezinde yeşilkubbe cami kız kuran kursu dualarla açıldı.

Ceylanpınar’ın tanınmış alimlerinden Şeyh Seyda Muhammed Ali Arslan’ın öncülüğünde yapımı tamamlanan kız kuran kursunun açılışı yapılan dualar ve kesilen kurdelanın ardından gerçekleştirildi.

Kız kuran kursu açılışına Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, ilçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, İlçe Müftüsü Usame Anlağan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kimin Emeği Geçmişse Allah Bin Defa Razı Olsun

Açılış sonrası kısa bir konuşma yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ’’Kimin emeği katkısı geçmişse Allah bin defa razı olsun. Tabi ki biz belediye olarak ta epey bir katkımız oldu. Ama öncülüğümüzü Seydamız yaptı. Böyle bir eseri Ceylanpınar’a kazandırmış oldu. Eğer adımını Seydamız atmamış olsaydı. Bizde olmayan bir projeye katkı sunmuş olmazdık. Onun için Seydam dan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum özellikle kız çocuklarının burada okutulması ayrı bir ayrıcalık. Çünkü kız çocuklarımız gerçekten bu konuda mağdurdular. Çok iyi oldu Allah Seyda’mız dan razı olsun’’ dedi.

Açılış merasiminde Mevlid-i şerif okunurken vatandaşlara mevlidin ardından yemek ikram edildi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<