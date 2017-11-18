Ceylanpınar’da Kız Kuran Kursu Dualarla Açıldı

Ceylanpınar ilçe merkezinde yeşilkubbe cami kız kuran kursu dualarla açıldı.

Ceylanpınar’ın tanınmış alimlerinden Şeyh Seyda Muhammed Ali Arslan’ın öncülüğünde yapımı tamamlanan kız kuran kursunun açılışı yapılan dualar ve kesilen kurdelanın ardından gerçekleştirildi.

Kız kuran kursu açılışına Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, ilçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, İlçe Müftüsü Usame Anlağan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kimin Emeği Geçmişse Allah Bin Defa Razı Olsun

Açılış sonrası kısa bir konuşma yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ’’Kimin emeği katkısı geçmişse Allah bin defa razı olsun. Tabi ki biz belediye olarak ta epey bir katkımız oldu. Ama öncülüğümüzü Seydamız yaptı. Böyle bir eseri Ceylanpınar’a kazandırmış oldu. Eğer adımını Seydamız atmamış olsaydı. Bizde olmayan bir projeye katkı sunmuş olmazdık. Onun için Seydam dan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum özellikle kız çocuklarının burada okutulması ayrı bir ayrıcalık. Çünkü kız çocuklarımız gerçekten bu konuda mağdurdular. Çok iyi oldu Allah Seyda’mız dan razı olsun’’ dedi.



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Açılış merasiminde Mevlid-i şerif okunurken vatandaşlara mevlidin ardından yemek ikram edildi.