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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:15

Cezaevine götürülürken kaçmaya çalıştı, bacağından vurularak durduruldu

Tekirdağ’da cezaevine götürüldüğü sırada firar etmeye çalışan hükümlü bacağından vurularak durduruldu.

Cezaevine götürülürken kaçmaya çalıştı, bacağından vurularak durduruldu
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Tekirdağ’da cezaevine götürüldüğü sırada firar etmeye çalışan hükümlü bacağından vurularak durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan O.K, ekiplerce gözaltına alındı. Tekirdağ’a sevk edilen şahıs, Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edileceği esnada kelepçesinin açılmasını fırsat bilip görevlilerin elinden kurtularak kaçmaya başladı. O.K, cezaevi tel örgülerini aşıp firar etti. Jandarma ekipleri, firar eden hükümlünün peşine düştü. "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden şahıs, izini kaybettirmek için Tekirdağ-Muratlı karayolunda ayçiçeği tarlasına girmeye çalıştı. Firari, jandarma ekiplerince bacağından vurularak durduruldu.

Şahıs, Tekirdağ Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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