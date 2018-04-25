CHP Grubu, Kılıçdaroğlu’na ittifak ve aday belirleme yetkisi verdi

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısı yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü. Toplantıda, CHP Grubu’nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının ardından basın mensupların sorularını cevapladı. Özel, partinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Sayın Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok” dedi.

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