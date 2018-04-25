GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:42

CHP Grubu, Kılıçdaroğlu’na ittifak ve aday belirleme yetkisi verdi

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi.

CHP Grubu, Kılıçdaroğlu'na ittifak ve aday belirleme yetkisi verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısı yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü. Toplantıda, CHP Grubu’nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının ardından basın mensupların sorularını cevapladı. Özel, partinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Sayın Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku