CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş’tan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’e gelen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı işçi ve emekçi dostu olacak. İşçilerin sendika çalışmasından yana tavır koyacak bir siyasetçi olacak. Cuma günü saat 10.00’da işçi ve emekçi dostu adayımızı sizler de öğrenmiş olacaksınız” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’e gelen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı işçi ve emekçi dostu olacak. İşçilerin sendika çalışmasından yana tavır koyacak bir siyasetçi olacak. Cuma günü saat 10.00’da işçi ve emekçi dostu adayımızı sizler de öğrenmiş olacaksınız” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve Almanya’nın Bremen kentinden gelen işçiler Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’nı ziyaret etti. Taksim’de gazetecilerin CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin sorularını yanıtlayan Yarkadaş, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı işçi ve emekçi dostu olacak. İşçilerin sendika çalışmasından yana tavır koyacak bir siyasetçi olacak, sigortasız çalıştırma ayıbına son verecek. Türkiye’mizde işçi cinayetleri olmayacak. Adayımız tüm bu ilkelerin arkasında duran bir isim olacak. Cuma günü saat 10.00’da da işçi ve emekçi dostu adayımızı sizler de öğrenmiş olacaksınız" dedi.