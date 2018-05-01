GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 11:17

CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş’tan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’e gelen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı işçi ve emekçi dostu olacak. İşçilerin sendika çalışmasından yana tavır koyacak bir siyasetçi olacak. Cuma günü saat 10.00’da işçi ve emekçi dostu adayımızı sizler de öğrenmiş olacaksınız” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş'tan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’e gelen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı işçi ve emekçi dostu olacak. İşçilerin sendika çalışmasından yana tavır koyacak bir siyasetçi olacak. Cuma günü saat 10.00’da işçi ve emekçi dostu adayımızı sizler de öğrenmiş olacaksınız” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve Almanya’nın Bremen kentinden gelen işçiler Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’nı ziyaret etti. Taksim’de gazetecilerin CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin sorularını yanıtlayan Yarkadaş, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı işçi ve emekçi dostu olacak. İşçilerin sendika çalışmasından yana tavır koyacak bir siyasetçi olacak, sigortasız çalıştırma ayıbına son verecek. Türkiye’mizde işçi cinayetleri olmayacak. Adayımız tüm bu ilkelerin arkasında duran bir isim olacak. Cuma günü saat 10.00’da da işçi ve emekçi dostu adayımızı sizler de öğrenmiş olacaksınız" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku