CHP’li belediyenin 2019 bütçesini CHP’li meclis üyeleri de reddetti

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi’nde belediyenin 2019 yılı bütçesi bazı CHP’li meclis üyeleri tarafından da ret oyu alınca CHP’li Belediye Başkanı meclisi tekrar olağanüstü topladı.Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi Belediyesinin 4 Ekim...

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi’nde belediyenin 2019 yılı bütçesi bazı CHP’li meclis üyeleri tarafından da ret oyu alınca CHP’li Belediye Başkanı meclisi tekrar olağanüstü topladı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi Belediyesinin 4 Ekim 2018 tarihinde yapılan belediye meclisinde görüşülen 2019 bütçesi bazı CHP’li meclis üyeleri tarafından da reddedildi. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, 2019 yılı bütçesini tekrar görüşmek üzere meclisi olağanüstü topladı.

CHP’li Belediye Başkanı İbrahim Uyan, olağanüstü meclis toplantısında ise meclis üyelerine her zaman kamu yarına kullanılan bütçe ile ilgili kanunları hatırlatarak, gücünü milletten alan meclisin hiçbir şekilde engellenemeyeceğini belirterek, "5393 sayılı belediye kanununun 62. Maddesi’nde yer alan Mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle reddedilemez ancak değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilir” ifadesini aktardı.

Başkan Uyan’ın açıklamalarından sonra olağanüstü toplanan meclis, 2019 bütçesinin komisyona sevkedilmesine ’evet’ oyu verdi.