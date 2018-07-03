CHP’li vekilden Muharrem İnce’ye ’Onursal Başkanlık’ tepkisi

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’yi eleştirerek, "Kimse bir partinin genel başkanına ’Onursal Başkanlık’ veremez. Böyle bir teklif de olamaz" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’yi eleştirerek, "Kimse bir partinin genel başkanına ’Onursal Başkanlık’ veremez. Böyle bir teklif de olamaz" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Onursal Başkanlık’ teklifini eleştirdi. Partisinin Samsun İl Başkanlığında gazeteciler ile bir araya gelen Kemal Zeybek, eleştiri oklarını partisinden Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’ye çevirdi. Muharrem İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, Kılıçdaroğlu’na ’Onursal Başkanlık’ teklifinde bulunmasını eleştiren Zeybek, “Bir partinin genel başkanına bir kişi ’Onursal Başkanlık’ veremez ve böyle bir teklif de olamaz. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Muharrem Bey bu yetkiyi nereden almış onu da anlayamadım. Birinin onursal başkanlığa getirilmesinin kararını sadece kurultay verir. Siz tek başınıza ben veriyorum düşüncesini ortaya koyarsanız bu doğru bir düşünce ve söz değildir. Bu yanlıştır" diye konuştu.

Gazetecilerin çocuk katillerine ve tecavüzcülere idam getirilmeli midir sorusuna da yanıt veren Zeybek, "Biz insanız. İnsanın yaşadığı yerde idam olur mu? Eğer insan suç işlediyse onu en ağır cezayla cezalandırırsın. Devlet olarak da bakma yükümlülüğün var. İdam niye gelsin. İdama karşıyız. Allah’ın verdiği canı alma hakkın var mı?" şeklinde konuştu.