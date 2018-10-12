GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 13:25

Çiftçilere sağlıklı süt hijyeni eğitimi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Süt Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi” Silivri’nin Dalamandıra mahallesinde başladı.

Çiftçilere sağlıklı süt hijyeni eğitimi verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Süt Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi” Silivri’nin Dalamandıra mahallesinde başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Süt Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi” Silivri’nin Dalamandıra mahallesinde başladı. Eğitimde kırsal mahallelerdeki çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve tüketiciye daha sağlıklı ürünlerin ulaşması amaçlanıyor. Bugün ilki gerçekleşen eğitimler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Şile, Eyüp, Beykoz, Pendik gibi İstanbul’un 29 kırsal mahallesinde uygulanacak. İstanbullu çiftçilere ilk olarak hayvansal ürünlerden süt ve süt ürünlerinin sağlıklı, bilinçli ve ekonomik olarak üretilerek nihai tüketiciye ulaştırılabilmesi eğitimi veriliyor.

“Hedef Avrupa standartlarında süt üretilmesi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Ahmet Keskin amaçlarının Avrupa standartlarında süt üretilmesi olduğunu söyleyerek, “Süt üreticilerimiz temel bazı hijyen konuları göz ardı ederek, kaliteli süt üretemiyorlar. Bu eğitimlerle üreticilerimizi bu konuda bilinçlendirerek daha sağlıklı sütün ulaşmasını hedefliyoruz. Böylece Avrupa standartlarında kaliteli bir süt üretimi gerçekleştirecekler. Yetiştirici birlikleri ve muhtarlarla iletişime geçip eğitim yerlerini belirliyor ve sonrasında yetiştiricilerimizi davet ediyoruz. Eğitimlerimizi yüz yüze olacak şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Eğitime katılan mahalle sakini Arif Meriç ise “İnsanlara çok büyük yararı var. Temizlik en önemli şeydir. Sütte özellikle çok önemlidir. Bazı şeyleri kimse bilmiyor. Süt kesik mi değil mi diye bazı insanlar tadıyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler” diye konuştu. Silivri Danamandıra Mahalle Muhtarı Cengiz Çelik de, bu gibi eğitimlerin olmasının insanlar ve hayvanlarla uğraşanların yararına olduğunu ve bu gibi eğitimlerin daha sık olmasının faydalı olacağını dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku