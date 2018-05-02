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02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:33

Çiftçiyi sevindiren yağış

Tokat’ta sağanak yağış bölgedeki çiftçileri ve vatandaşları sevindirdi.Kış mevsiminde beklenen yağışı almayan Tokat’ta, kuraklıktan endişe eden çiftçiler hafta sonu birçok köyde yağmur duasına çıkmıştı. Akşam saatlerinde başlayan...

Çiftçiyi sevindiren yağış
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Tokat’ta sağanak yağış bölgedeki çiftçileri ve vatandaşları sevindirdi.

Kış mevsiminde beklenen yağışı almayan Tokat’ta, kuraklıktan endişe eden çiftçiler hafta sonu birçok köyde yağmur duasına çıkmıştı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış çiftçinin yüzünü güldürdü. Kent merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan birçoğu ise duraklarda, iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağmur yağışının çiftçiyi sevindirdiğini ifade eden vatandaşlar yağmur altında yürümenin tadını çıkardıklarını kaydetti.
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