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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:36

Çin Konsolosluğu önünde olaylı protesto

Doğu Türkistanlı vatandaşlar, 5 Temmuz 2009’ da yaşanan başkent Urumçi katliamını protesto etmek için Çin Konsolosluğu önüne geldi. Protesto esnasında konsolosluğa girmek isteyen Uygur Türkleri ile polis arasında arbede çıktı.Doğu...

Çin Konsolosluğu önünde olaylı protesto
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Doğu Türkistanlı vatandaşlar, 5 Temmuz 2009’ da yaşanan başkent Urumçi katliamını protesto etmek için Çin Konsolosluğu önüne geldi. Protesto esnasında konsolosluğa girmek isteyen Uygur Türkleri ile polis arasında arbede çıktı.

Doğu Türkistanlı Türkler, 5 Temmuz 2009’da, başkent Urumçi’de yaşanan katliamı protesto etmek için bir araya geldi. Uygur Türkleri ilk önce Tarabya Sahili’nde buluştu. Daha sonrasında grup sahilden yürüyerek sloganlar eşliğinde Sarıyer’de bulunan Çin Konsolosluğu’na doğru harekete geçti. Sakin bir şekilde yürüyüşlerini gerçekleştiren grup konsolosluk önünde bir de basın açıklamasında bulundu.

Basın açıklamasında Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına konuşan Hidayet Oğuzhan “26 Haziran 2009 tarihinden dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Urumçi’de resmi bir ziyarette iken Çin’in Şauguan şehrinde 800 Uygur kız ve erkek işçinin çalıştığı fabrikanın işçi evleri, 4 binden fazla Çinli tarafından basılarak çok feci bir şekilde katliama maruz bırakılmıştı. Bu baskında çok sayıda masum Uygur kız ve erkek kardeşimiz şehit edilmiş veya kendilerinden bir daha haber alınamamıştır. Bu kanlı olayın korkunç videoları sosyal medyada Çinliler tarafından sanki birer kahramanlık edasıyla paylaşılması üzerine yaşananlara tahammül edemeyen aydın ve üniversite öğrencileri, Urumçi sokaklarında barışçıl bir yürüyüş ile hükumet konağına toplanıp, katiller ve tetikçilerin yakalanarak cezalandırılmasını istemişlerdir “ diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra protestocu grup konsolosluğa girmeye çalışırken polis gruba izin vermedi. Bunun üzerine protestocu grup ile polis arasında arbede çıktı. Çıkan arbede şans eseri herhangi sağlık problemi yaşanmazken, polis protestocu grubu sakinleştirdi. Daha sonra protestocu grup tarafından Çin Konsolosluğu’na siyah çelenk bırakıldı. Bir süre daha slogan atan grup protestoya son vererek dağıldı.
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