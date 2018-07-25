Çin’de Ampil tayfunu: 1 ölü

Çin’i bu yıl 10. kez vuran Ampil tayfunu ülkede maddi hasara neden olurken, bir kişi de hayatını kaybetti.

Çin’i bu yıl 10. kez vuran Ampil tayfunu ülkede maddi hasara neden olurken, bir kişi de hayatını kaybetti.

Ampil tayfunu, Çin’i bu yıl 10’uncu kez vurdu. Şanghay’da toprak kaymasına neden olan tayfun, ülkenin kuzeydoğusuna doğru hareket ediyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği tayfunda, 134 kişi de tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi.

Çin’in Shandong eyaletindeki 260 binden fazla insan ve 31 bin 600 hektarlık tarım arazisi tropik fırtınadan ve şiddetli yağmurdan etkilenirken, taşra teşkilatına göre, eyalette 17 milyon Amerikan dolarında maddi hasar meydana geldi. Şiddetli yağışların Shandong bölgesinde etkisini kaybetmesinin ardından il genelinde arama-kurtarma operasyonları başlatıldı.

Çin’in Liaoning eyaletinde ise dün 19 uçuş iptal edildi.