GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:39

Çin’de Ampil tayfunu: 1 ölü

Çin’i bu yıl 10. kez vuran Ampil tayfunu ülkede maddi hasara neden olurken, bir kişi de hayatını kaybetti.

Çin'de Ampil tayfunu: 1 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çin’i bu yıl 10. kez vuran Ampil tayfunu ülkede maddi hasara neden olurken, bir kişi de hayatını kaybetti.

Ampil tayfunu, Çin’i bu yıl 10’uncu kez vurdu. Şanghay’da toprak kaymasına neden olan tayfun, ülkenin kuzeydoğusuna doğru hareket ediyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği tayfunda, 134 kişi de tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi.

Çin’in Shandong eyaletindeki 260 binden fazla insan ve 31 bin 600 hektarlık tarım arazisi tropik fırtınadan ve şiddetli yağmurdan etkilenirken, taşra teşkilatına göre, eyalette 17 milyon Amerikan dolarında maddi hasar meydana geldi. Şiddetli yağışların Shandong bölgesinde etkisini kaybetmesinin ardından il genelinde arama-kurtarma operasyonları başlatıldı.

Çin’in Liaoning eyaletinde ise dün 19 uçuş iptal edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku