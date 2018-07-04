Çin’de dev panda ikiz doğurdu

Çin’in güneybatısındaki Sichuan Eyaleti’nde dev bir panda biri dişi biri erkek olmak üzere ikizlerini doğurdu.Çin’in güneybatısında bulunan Sichuan Eyaleti’ndeki Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezi’nde dün Qing He...

Çin’in güneybatısındaki Sichuan Eyaleti’nde dev bir panda biri dişi biri erkek olmak üzere ikizlerini doğurdu.

Çin’in güneybatısında bulunan Sichuan Eyaleti’ndeki Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezi’nde dün Qing He isimli dev panda biri dişi biri erkek ikiz yavrular dünyaya getirdi. 23 dakika arayla doğan ikizlerden dişi yavrunun ağırlığı 117.2 gram gelirken, erkek yavrunun ağırlığı ise 140.8 gram olarak ölçüldü.

Bu sene Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezi’nde 9 bebek panda doğdu. Yeni doğan ikiz bebekler, merkezin ikinci doğan ikiz bebek pandaları. Eylül 2001’de doğan Qing He, ilk ikiz bebeklerini 2015’te dünyaya getirmişti.