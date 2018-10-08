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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:09

Çin’de hasat mevsimi pirinç tarlalarını altın rengine boyadı

Çin’in Yunnan bölgesine bağlı bulunan Yuanyang ilçesindeki Honghe Hani pirinç tarlaları hasat mevsiminde altın sarısına boyandı.

Çin'de hasat mevsimi pirinç tarlalarını altın rengine boyadı
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Çin’in Yunnan bölgesine bağlı bulunan Yuanyang ilçesindeki Honghe Hani pirinç tarlaları hasat mevsiminde altın sarısına boyandı.

Çin’in Yunnan bölgesine bağlı bulunan Yuanyang ilçesindeki Honghe Hani pirinç tarlalarında hasat mevsimi başladı. Altın sarısı rengini alan pirinç tarlalarıyla UNESCO tarafından doğal nedenlerle özel öneme sahip alan ilan edilen yerlerden biri olan Honghe Hani insan ve doğa arasında mükemmel bir uyum sergiliyor.

Honghe Hani pirinç tarlaları yaklaşık 1200 yıllık tarihe sahip. Çekirdek alanı Yuanyang ilçesi oluşturmakla birlikte tarlalar Honghe, Jinpin ve Lüchun şehirlerinde yayılıyor.
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