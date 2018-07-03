Çin’den 800 metre menzilli lazer silahı

Çin’de hedefini 800 metre uzaklıktan yakabilen yeni lazer silahı tasarlandı.

Çin’de ZKZM lazer şirketi, hedefini 800 metre uzaklıktan vurabilen yeni lazer silahı geliştirdiğini duyurdu. Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, silahın ateşlendiğinde hedefe anında etki ettiği, ancak silahın mermili silahlar gibi öldürme amaçlı tasarlanmadığı ifade edildi. Silahın protestolarda yasa dışı pankartları yok etmek ya da protestocuların saçlarını ve kıyafetlerini ateşe vererek etkisiz hale getirmek için kullanılabileceği belirtildi.

Çıkardığı ışının birkaç saniyede hedefe ulaşarak onu ateşe verdiği belirtilen lazer silahın, insan cildinde anlık yanıklar oluşturduğu ifade edildi.

Yeni üretilen 15 milimetre kalibreli ve ağırlığı 3 kilogram olan silah, şeffaf engeller ve camdan geçerek hedefi vurabiliyor. Silahın otomobil, tekne ve uçaklara monte edebileceğini belirten şirket, ortaklık için silah üretim lisansı olan bir firma aradığını açıkladı.

Şirket yöneticisi tarafından basına yapılan açıklamada, lazer silahın polis kullanımına yönelik olabileceği, geliştirilerek ölümcül bombardıman silahına dönüştürülebileceği ifade edildi. Öldürücü lazer silahların geliştirilmesini yasaklayan uluslararası bir anlaşma olduğunu hatırlatan yönetici, bu tür silahların insanlık dışı olduğunu ve vereceği acının hayal edilemez olduğunu söyledi.