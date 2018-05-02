Cinderes’te 2009 hastaya sağlık hizmeti verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 21 Nisan 2018’de Afrin’in Cinderes beldesinde kurulan Acil Yardım Hastanesi’nde (AYH) bugüne kadar toplam 2009 hasta tedavi edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından, TSK tarafından Cinderes’de kurulan Acil Yardım Hastanesi’nde bir çok hastaya sağlık hizmeti verildi. TSK tarafından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 21 Nisan 2018’de Cenderis’de kurulan Acil Yardım Hastanesi’nde bugüne kadar 634’ü çocuk olmak üzere toplam 2009 hastaya sağlık hizmeti verilmiştir” ifadesi yer aldı.