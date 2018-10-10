Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatının ardından Cinderes’te hayat normale döndü. Terör örgütü PKK’yı Afrin’den çıkartan TSK, Cinderes’i eski günlerine döndürdü.
TSK’nın başarılı operasyonlarıyla terör örgütlerinin Afrin’den tamamen atılmasıyla, Cinderes halkı evlerine döndü. Türk ordusunun başarılı harekatı sonrası halkın gündelik hayatın akışı insanları mutlu etti.
Türk işçileri iş makineleri ile terörden temizlenen Cinderes şehir merkezinde yolları asfaltlama çalışmalarını sürdürerek, yaraları sarıyor. Bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından yaşadıkları korku dolu günleri arkada bırakarak normal yaşamlarına dönen halkın, şehir merkezindeki görüntülerde kalabalık bölge halkının huzurla normal hayatlarına döndüğünü gösteriyor.Bölgede TSK’nın başarılı operasyonlarının ardından Türk ordusunun bölgeye gelmesiyle huzura kavuşan bölge halkı, Türkiye ve Türk ordusuna minnettar olduklarını belirttiler.