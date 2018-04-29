Çin’in Abhazya ilgisi devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda Abhazya madenleri ve enerji konularında Abhazya ile görüşmeler gerçekleştiren Çin, bu kez Abhazya ile tıp, kültür ve turizm konularında görüşme yaptı.Çin’in son zamanlarda Abhazya’da yaptığı tarım ve enerji konularındaki...

Geçtiğimiz aylarda Abhazya madenleri ve enerji konularında Abhazya ile görüşmeler gerçekleştiren Çin, bu kez Abhazya ile tıp, kültür ve turizm konularında görüşme yaptı.

Çin’in son zamanlarda Abhazya’da yaptığı tarım ve enerji konularındaki yatırım hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Abhazya Çin Derneği Başkanı Ge Zhili, Abhazya Devlet Üniversitesi Rektörü Aleko Gvaramia ile bir araya geldi. Karşılıklı heyetlerin katıldığı görüşmede Abhazya ve Çin arasında iyi niyet anlaşması yapıldı. Görüşmede Çin’in Abhazya Devlet Üniversitesinde Çin dilinin öğretilmesi, Çin Biyoloji Anabilim Dalı kurulması, Çin Geleneksel Tıp Merkezi kurulması ve üniversite içerisinde Çin-Abhaz Bilgi ve Kültür Merkezi kurulması konuları ele alındı.

Abhaz Devlet Üniversitesi Rektörü Aleko Gvaramia, Çin heyetinin bu gibi taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Abhazya Çin Derneği Başkanı Ge Zhili ise, Abhazya ile diyalog kapsamını genişletmek istediklerini dile getirerek, “Burada yapmak istediğimiz bilgi ve kültür merkezinin dünyada başka bir örneği yok. İlk olarak Abhazya’da yapacağız. Biz Abhaz ve Çin gençlerinin diyaloğunu arttırmak ve Abhazya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.