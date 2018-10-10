Çin’e bağlı Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan Bölgesi’nde helal ürünlerin üretiminin durdurulması için kampanya başlatıldı.

Çin’in Uygur Türklerine zulmü bitmiyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin (Doğu Türkistan) başkenti Urumçi’de laik yapıya zarar verdiği bahanesiyle helal ürünlere karşı kampanya başlatıldı.

Urumçi’nin Komünist Parti liderleri, yaptıkları toplantıda helal gıdalara karşı savaş açma kararı aldı. Parti liderleri, helal ürünlerin ülkedeki laik yapıyı olumsuz etkilediğini ve aşırıcılığı körükleyebileceğini iddia etti. Komünist Parti liderleri ayrıca hükümet yetkilileri ve parti üyelerinin herhangi bir dine değil, Marksizm-Leninizm’e inanmaları ve halkın önünde Standart Çince konuşmaları gerektiğini söyledi.

Resmi rakamlara göre 23 milyon Müslümanın yaşadığı Çin’de, Müslümanlar insan hakları ihlalleri yaşıyor.