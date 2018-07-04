Çocuk istismarına ‘Mavi Kurdeleli’ tepki

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli, çocuklara yönelik şiddet, suistimalin önlenmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bileklerine “Mavi Kurdele” taktı.

Türkiye’de son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ülke genelinde tepkilere neden oldu. Tekirdağ’da ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personeller, çocukların istismar ve ihmali konusunda duyarlılığın sembolü olan mavi kurdeleyi bileklerine takarak tepkilerini dile getirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da mavi kurdele takarak çalışanlarla birlikte tepkisinin ortaya koydu.

Minik Sanem de mavi kurdele taktı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye personelinin mavi kurdele hareketinde belediyede görev yapan Muhammet Aytar’ın küçük kızı Sanem’e de kurdele takıldı. Minik Sanem’in sevimli hareketleri belediye binasında renkli görüntülere sahne oldu.

"Türkiye’nin hislerine tercüman olduğumuzu düşünüyoruz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak kurdelesini taktıktan sonra yaptığı açıklamada hislere tercüman olduklarını belirterek, "Son zamanlarda bizleri derinden yaralayan, üzüntüye ve düşünceye sevk eden çocuk istismarı konusunda birtakım olaylara şahit oluyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin anneleri ve kadın personeli sol bileklerine mavi kurdele takarak farkındalık oluşturmayı hedefledi. Bütün Türkiye’nin hislerine tercüman olduğumuzu düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak artık ülkemizde bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Her türlü yasal tedbirlerin alınmasını, vatandaşlarımızın hassasiyetini bekliyoruz. Tüm kurumların bu konuda yayınlar ve telkinlerle bu konunun üzerine gitmesini istiyoruz. Özellikle son günlerde yaşanan acı olaylar sonucunda bütün istismarcıları lanetliyoruz ve toplum dışına itiyoruz. Sanıyorum ki Türk adaleti gereken en ağır cezayı verecektir. Bir daha ülkemizde bu tür olayların yaşanmaması dileklerimle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Albayrak ve belediye personeli taktıkları mavi kurdeleyle toplu fotoğraf çekti.