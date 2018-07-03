Çocuk ölümlerine dikkat çekmek için ayılara 1 metre yaklaştılar

Sarıkamışlı iki genç Türkiye’de son günlerde yaşanan çocuk istismar ve ölümlerine dikkat çekmek için boz ayılara 1 metre yaklaşarak, ‘hayvanların insana değil, insanların insana’ zarar verdiğine dikkat çektiler.

Sarıkamışlı iki genç Türkiye’de son günlerde yaşanan çocuk istismar ve ölümlerine dikkat çekmek için boz ayılara 1 metre yaklaşarak, ‘hayvanların insana değil, insanların insana’ zarar verdiğine dikkat çektiler.

Sarıkamış’ta yaşayan Sabri Doğanay ve Baran Erdoğdu, her gün onlarca boz ayının yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne gelen vahşi ayılara 1 metre yaklaştılar. Sarıkamışlı gençler Türkiye’yi yasa boğan ‘Leyla ve Eylül’ün acımasızca öldürülmelerine, insanın insana yaptığını, hayvanların insana yapmadığını işaret ederek boz ayıların önünde durdurdular. Yaklaşık 15 dakika ayıların önünde duran gençler, çocuk ölümlerin ve çocuk istismarının önüne geçilmesini istediler.