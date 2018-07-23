Çocuklar Kur’an kursunda hem öğreniyor hem de spor yapıyor

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Kur’an kursuna katılan çocuklar, bir yandan öğrenirken, diğer yandan da eğleniyor.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Kur’an kursuna katılan çocuklar, bir yandan öğrenirken, diğer yandan da eğleniyor.

Solhan Kaymakamlığı, Belediye, Gençlik Merkezi, Gençlik Spor Müdürlüğü ve müftülüğü tarafından çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında açılan Kur’an kursuna gelen öğrenciler, dini eğitimlerini aldıktan sonra futbol, basketbol, voleybol, tenis ve atletizm gibi sportif faaliyetlere katılarak eğleniyor.

Bu yaz hazırladıkları etkinliklerin içerisinde Kur’an kursu olduğunu belirten İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan, "Tabi, sadece kursu değil. Çocuklarımız istediği zaman gelip kitap alabilir. İnternet imkanlarından yararlanıyorlar. Onun dışında proje kapsamında voleybol, tenis, futbol ve atletizm gibi çeşitli etkinliklerimiz var. Bu kurslarımızın bir kısmı sabah ve akşama doğru yapılıyor. Bizim buradaki temel amacımız, çocuklarımızın zamanları dolu geçirmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sıkılmaması” dedi.

Çocukların tenisi sevmesi ve kendilerini geliştirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Tenis Antrenörü İrfan Kılınç, "Bu ilçede spora aşırı bir talep var. Buradaki çocuklar, sabah dini ders alıyor sonra da spor yapıyor. Elimizden geldiğince çocuklara sporu sevdirmek ve spora dahil etmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Günlerini Kur’an dersi ve spor yaparak geçirdiklerini dile getiren kurs öğrencisi Sude Şimşek, "Sabah saatlerinde Kur’an kursu için geliyoruz, sonra parkta oyunlar oynuyoruz. Kur’an dersimizi aldıktan sonra spor faaliyetleri yapıyoruz. Basketbol veya voleybol oynuyoruz. Günümüzü bu şekilde geçiyoruz" şeklinde konuştu.