Kahramanmaraş’ta berber salonunu çocuklara özel modernize eden esnaf, bu anlayışıyla minik müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı’nda 30 yıldır berberlik yapan Ahmet Demir (43), çocuklar için özel berber salonu açtı.

Kardeşiyle birlikte tıraş olmaya gelen Alican Okumuş, “Ahmet abiye bizim için böyle bir yer yaptırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Artık her zaman tıraş olmaya buraya geleceğiz. Kardeşim hiç ağlamıyor bu oyuncaklar sayesinde” dedi.

Çocuklara özel berber salonu açan Ahmet Demir ise, “Çocuklar bizim teminatımız, geleceğimiz, yani özel bir yer olsun istedik. Gelen aile anne ve baba çocuklarıyla birlikte çok rahat bir şekilde tıraş oluyor. Bizim çarşımız yeni yapıldı hem bizim için hem de müşteri için çok güzel bir yer oldu. Olumlu tepkiler alıyoruz, yeni müşterilerimiz oluyor, yeni yüzlerimiz oluyor. Çocuklar için dedik ki, ağlamadan tıraş olması için oyuncaklarla donattık iş yerimizi. Özellikle küçük çocukların ağlamamaları için böyle bir uygulama başlattık” diye konuştu.