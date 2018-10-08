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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:22

Çocukları yangından kurtaran öğretmen o anları anlattı

Ordu’nun Ünye ilçesinde geçen Cumartesi günü meydana gelen yangında çocukları kurtaran öğretmen, bunun bir insanlık vazifesi olduğunu söyledi.Yangın, 6 Ekim tarihinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Tuna Sokak’ta meydana gelmişti. Tutuşturulmak...

Çocukları yangından kurtaran öğretmen o anları anlattı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde geçen Cumartesi günü meydana gelen yangında çocukları kurtaran öğretmen, bunun bir insanlık vazifesi olduğunu söyledi.

Yangın, 6 Ekim tarihinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Tuna Sokak’ta meydana gelmişti. Tutuşturulmak üzere hazır halde bırakılan sobanın, çocuklar tarafından yakılması ve içerisinde bulunan pet şişenin patlayıp sıçraması sonucu, evdeki eşyalar yanmaya başlamıştı. 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, alevlerin içerisinde kalan 4 yaşındaki Sevilay Baş ile 13 yaşındaki Oğulcan Baş, o sırada aracını park eden ve komşuları olan beden öğretmeni tarafından kurtarılmıştı.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan 36 yaşında ve 2 çocuk babası beden eğitimi öğretmeni Mehmet Serdar Çözeli, “Ben arabamı park ettiğim sırada evin 13 yaşındaki oğlunun dışarıda bağırdığını duydum. Merak edip yanına gittiğimde bana evlerinin yandığını söyledi. O anda panik olduk, içeride kimin olduğunu sordum, ablasının olduğunu öğrenince evin içerisine girdim. O sırada içeride ağır bir duman vardı, ben alevleri gördüm. Ablasının kova ile söndürmeye çalıştığını gördüm. Kendisi de çok kötü durumdaydı, onu alıp dışarı çıkarttım. Ondan sonra da 13 yaşındaki kardeşi içeriye girdi, onu da dışarıya çıkarttım. Yapılacak fazla bir şey yoktu çünkü içeride çok fazla alev vardı. Ana salonda çok fazla alev olduğu için müdahale edemedik” dedi.

“Allah’a şükür can kaybı yok, bu bir insanlık vazifesi”

İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri gelen kadar ellerinden gelen müdahaleyi yaptıklarını anlatan Çözeli, “Anne ve babasının nerede olduğunu sordum, onlar da haber veremediklerini söylediler. Anne ve babasını telefonlar aradık. İtfaiye ve 112 gelene kadar insanlık olarak elimizden geleni yaptık. O sırada itfaiye ve ambulans gelip kurtardı. Allah’a şükür herhangi bir can kaybı yok. İnsanlar mağdur oldu, mallarını kaybettiler. Bu bir insanlık vazifesi, kim olsa yapar, o anda düşünmüyorsun. Bana içeride çocuk olduğu söylenince, elimizden geleni yaptık. Allah bizi de onları da korudu. Benim de 1 ve 4 yaşında iki çocuğum var" diye konuştu.

Evleri yanan aile ise yaklaşık 50 bin TL’lik maddi hasar olduğunu belirterek yetkililerden yardım talep etti.
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