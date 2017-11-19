Çolakbayrakdar, 'Kayseri'ye yeni bir güzergah kazandırdık'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bulvarı ile Horasan Caddesi arasında yapımı devam eden yeni yolun çalışmalarını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeni bir cazibe...

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bulvarı ile Horasan Caddesi arasında yapımı devam eden yeni yolun çalışmalarını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Çalışmaların devam ettiği Kayabaşı Mahallesi’ne giderek, ekiplerden bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan’ı inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.



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Tanpınar, Talatpaşa ve Kayabaşı Mahallerin içerisinden geçen dere yatağını geçen yıl ıslah ettiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Bu yılda dere yatağının sağ ve sol tarafını, imara uygun bir şekilde açarak, yeni bir yol yapıyoruz. Kocasinan Bulvarı’ndan başlayıp Horasan Caddesi’ne kadar devam edecek olan güzergahın şu an için bir tarafını asfaltladık. Diğer tarafı da en kısa zamanda tamamlayacağız. Şuana kadar asfaltını yaptığımız 2 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 9 metre genişliğinde olan yola, 6 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirirken 13 bin 500 ton ise alt temel ve temel malzeme kullanıldı. Böylelikle yol çalışmasının bitmesiyle şehrimize yeni bir güzergah kazandırıp, trafik noktasında şehrimize alternatif bir ulaşım sunacağız.” ifadelerini kullandı.