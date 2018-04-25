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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:03

Çorlu 57. Alaya Vefa için yürüdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin en önemli unsurlarından biri olan 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşünün Tekirdağ etabı...

Çorlu 57. Alaya Vefa için yürüdü
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin en önemli unsurlarından biri olan 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşünün Tekirdağ etabı Çorlu’da gerçekleştirildi.

Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Süleymaniye Camii’nde sabah namazı kılınması ve Çanakkale ve Şehadet konulu vaaz verilmesi ile başlayan programda cemaate ve katılımcılara yarma çorba ikram edildi.

Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık 500 kişi Atatürk Meydanı’ndan Çorlu Şehitliği’ne kadar yürüdü. Öğrencilerin de yer aldığı grup Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü vesilesiyle 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı da taşıdı.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Gürzsoy, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün protokol üyeleri ve öğrencilerin de yer aldığı kortej Çorlu Şehitliğinde saygı duruşunda bulundu. Askeri birliğin gerçekleştirdiği saygı atışının ardından alanda bulunanlar şehit mezarlarının başına giderek dua etti.
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