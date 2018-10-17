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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:26

Çorlu’da asfalt serim çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif noktalarında asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi.Son olarak Reşadiye Mahallesi, Kazımiye Mahallesi, Kemalettin ve Cemaliye...

Çorlu'da asfalt serim çalışmaları devam ediyor
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Tekirdağ Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif noktalarında asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi.

Son olarak Reşadiye Mahallesi, Kazımiye Mahallesi, Kemalettin ve Cemaliye Mahallesi’nde çalışma başlatan Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi, Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi, Fatih Caddesi ve Mehmet Ağa Sokak’ta asfalt serimi gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında araç ve ekipmanları ile görev alan 40 personel 2 bin 861 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Öte yandan Mehmet Ağa Sokak üzerinde devam eden asfalt serim çalışmasının TESKİ ekiplerinin çalışmalarını sonlandırmasının ardından tamamlanacağı kaydedildi.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hava şartlarının elverdiği sürece çalışmalarına devam edeceği de bildirildi.
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