Çorlu’da dolu yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğünce dolu, sağanak yağmur ve şiddetli fırtına uyarısı yaptığı bölgeler arasında yer alan Çorlu’da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu ve ardından başlayan yağmur cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. İstanbul’un sınır komşusu olan Çorlu’da etkili olan dolu yağışı ve sağanak yağmurun İstanbul’un kapısını çalabileceği kaydedildi.