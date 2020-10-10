Çukur Yeni Bölüm Fragmanı Çıktı mı Çukur Dizisi Nerede Çekiliyor

Çukur dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı- Çukur dizisi son bölümde neler oldu. Show Tv ekranlarında oynayan Çukur dizisi nerede çekiliyor. Çukur Dizisi Koçovalı Mahallesi nerede Çukur İstanbul’un neresinde çekiliyor sorularının cevabını sizler için hazırladık. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Çukur dizisi yeni giren ve çıkan oyuncularıyla birlikte pazartesi günleri kendi kanalı olan Show tv de yerini aldı.

Çukur dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı- Çukur dizisi son bölümde neler oldu. Show Tv ekranlarında oynayan Çukur dizisi nerede çekiliyor. Çukur Dizisi Koçovalı Mahallesi nerede Çukur İstanbul’un neresinde çekiliyor sorularının cevabını sizler için hazırladık. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Çukur dizisi yeni giren ve çıkan oyuncularıyla birlikte pazartesi günleri kendi kanalı olan Show tv de yerini aldı.

Çukur yeni bölüm fragmanı ile yani 99. Bölüm fragmanı ile pazartesi günü ekranlarımızda olacaktır. Çukur dizisi 99. Bölüm fragmanın da Arık Böke Erdenet saldırıya geçmiştir. Aksiyon sahnelerinin bol bol çekildiği fragmanda Yamaç Koçovalı Cengiz Erdenetli’ye silahını çevirir ancak silahın boş olması büyük bir şok etkisi yaratır.Bu anlarda da Cengizin adamları Yamaçın etrafını sarar. Cengiz silahını Yamaç’a doğrultur ve ateşler Ancak Yamaçı vurdu mu vurmadı henüz belli değildir. Cengiz Yamaça ben senin kim olduğunu biliyorum ancak sen benim kim olduğumu anlayamadın diyerek av tüfeğini ateşler. Ateş ettikten sonra Yamaçın bağırma sesi gelir ancak vuruldu mu vurulmadı belli değildir. Ayrıca dizinin fragmanında Akın çatıya çıkar ve çatının uç kısmına kadar gelir. Akın çatıdan atlayarak intiharmı edecek büyük bir merak konusu olmaktadır.Yeni bölümü izleyerek hep birlikte detayları öğreneceğiz.

Dizinin başrolüne bildiğiniz üzere Aras Bulut İynemli Yamaç Koçovalı karakteriyle bulunmaktadır. Ayrıca Erkan Kolçak Köstendil Vartolu karakterini, Necip Memili ise Cumali Koçovalı karakterlerini canlandırmaktadır. Gerçekten rollerinin hakkını vererek dizinin izlenmesine katkısı olan bu oyuncular ve dizinin diğer oyuncuları rollerinin hakkını vermektedirler. Çukur Dizisi Nerede Çekiliyor İstanbulda çekimleri yapılan dizi hakkında izleyicileri Çukur mahallesinin nerede olduğunu merak etmektedirler. Ancak İstanbul’da Çukur mahallesi diye bir yoktur. Dizi İstanbul-Fatih Balat ilçesinde bulunan Tarlabaşı Bulvarında çekilmektedir. Ayrıca dizinin ilk bölümleri de yurt dışında çekilmişti. Dizinin çekimleri esnasında mahalle sakinlerinin ve diziyi takip eden fanatiklerinin yoğun ilgisi ile karşılaşıldığından dizi çekimleri esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Show Tv ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisi yeni bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Çukurun geçen sezon son bölümünde Yamaç babasını öldürmek zorunda kalmıştı. Yeni sezonda ise Yamaç Cengizin adamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu öğrenen Cumali Koçovalı Yamaçı cezalandırmak amacıyla Çukurun adamlarıyla birlikte Erdenetlere saldırmaya karar verir.Ancak Cumalinin bu hamlesini fark eden Yamaç bunun önüne geçmezse büyük bir yıkımın önüne geçmek amacıyla çok önemli bir hamle yapacaktır. Yamaç’ın yanında her zaman ki gibi Vartolu bulunmaktadır. Ayrıca Makbule’de Yamaç’ı alt etmek için kendine güçlü bir ortak bularak karşı hamleler yapmak üzere harekete geçecektir. Ayrıca mahalledeki mezarlığı düzeltmek için harekete geçen Cumali Koçovalı büyük bir sırın önünü açacaktır. Çukur ve Erdenetlilerin büyük kavgası iyice kızışırken Yamaç ve Vartolunun yapacağı hamlede büyük bir merak konusu olmaktadır. Çukur yeni bölümlerde bol bol Çukur Erdenetlilerin kavgasını izleyeceğiz.

Çukur yeni bölümlerine yeni giren oyunculara baktığımızda İrem Sak Barış Arduç, Mustafa Avkıran’ı görmekteyiz. Diziye dahil olan Barış Arduç, Arık Böke Erdenet karakteri ile dizide Koçovalıların yeni düşmanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte Mustafa Avkıran, Cengiz Erdenet karakteriyle diziye dahil olmuştur. İram Sak ise Erdenetliler ailesinin kızı olarak Çukur dizisine dahil olan yeni isimlerdir.

ÇUKUR DİZİSİ YENİ GİREN OYUNCULARI

BARIÇ ARDUÇ – ARIK BÖKE ERDENET ;

Çukur dizisinde karşımıza Çukurluların baş düşmanı olarak karşımıza çıkacak olan Arık Böke Erdenet ile Yamaç arasındaki mücadele de bol bol dövüş sahnelerine tanık olacağımızın sinyalini vermiştir.

MUSTAFA AVKIRAN

Çukur dizisinde Erdenet ailesinin babaları olarak oyuna dahil olan Cengiz Erdenet parası ve gücüyle diziye damga vuracak isimlerden birisi olarak görünmektedir.

SUNA YILDIZOĞLU

Suna Yıldızoğlu Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in annesi Olga karakterini canlandıracak.

İREM SAK

İrem Sak da, Erdenet ailesinin kızları olarak yeni sezonda bulunacak.

ARAS BULUT İYNEMLİ- YAMAÇ KOÇOVALI

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL – VARTOLU SAADETTİN

ÖNER ERKAN – SELİM KOÇOVALİ

NECİP MEMİLİ- CUMALİ

KUBİLAY AKA- CELASUN

ECE YAŞAR- KARACA

Haberin Kaynağı : Kamu Manşet